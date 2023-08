Martín sobre acidente com Miguel Oliveira: "Acho que não foi culpa minha"

Piloto da Pramac Ducati falou sobre o incidente que marcou o sprint do GP da Áustria

Miguel Oliveira voltou a ser protagonista de um momento de azar. Na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, o português caiu e Jorge Martín, um dos envolvidos, garantiu não ter culpa.

"Vi [o acidente] umas 50 vezes. É complicado para o lado deles [Direção e Corrida], mas também para o meu. Estava numa linha reta, não cometi nenhum excesso, senti que ia fazer a curva de forma confortável, mas uns corredores pelo exterior fecharam um pouco a linha. Depois o Fabio também me fechou e perdi o controlo. Foi uma combinação de coisas, mas acho que não foi culpa minha. Estava a fazer uma boa linha no interior. É azar, espero que os outros pilotos estejam bem. Mas acho que não foi culpa minha", explicou o piloto da Pramac Ducati.

Miguel Oliveira largou do oitavo lugar da grelha, entre o italiano Marco Bezzecchi e o francês Fábio Quartararo (Yamaha). Na primeira curva, o francês viu-se apertado pelo espanhol Jorge Martin, tocou no também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) que, por sua vez, foi bater em Bezzecchi, que acabou por atirar com Oliveira para a gravilha.

Desta vez, contudo, e ao contrário do que aconteceu em Portimão e em Jerez de la Frontera, o acidente não trouxe consequências físicas para o piloto português, que chegou às 16 desistências no MotoGP.