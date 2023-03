Márquez revela penalização após queda em Portimão: "Concordo totalmente"

O piloto espanhol foi punido com uma dupla longa volta a aplicar no próximo Grande Prémio.

Marc Márquez revelou que foi punido com duas "long lap" na próxima corrida que efetuar, depois da queda que tirou Miguel Oliveira do Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

"É verdade que é culpa minha. Por isso é que fui penalizado para o próximo Grande Prémio, com uma dupla 'long lap'. Concordo totalmente. A minha intenção não era ultrapassar, nem mesmo o Martín. Estava longe, tive um bloqueio forte na frente, porque escolhi o pneu duro - talvez por causa do frio, do vento, ainda não estivesse à temperatura certa", afirmou o espanhol à BT Sport.

"Quando larguei o travão, a moto fugiu-me para dentro, consegui evitar o Martín, mas não consegui evitar o Oliveira. Felizmente está bem. Isso deixa-me mais calmo. Hoje cometi um erro grande. Só posso pedir desculpa ao Oliveira e aos adeptos portugueses. Não quero saber da minha lesão. Vamos avaliar esta tarde e vamos ver. Voltarei quando me sentir bem", disse ainda.

Márquez falhou a travagem para a terceira curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, tocou no espanhol Jorge Martin (Ducati) e abalroou o português Miguel Oliveira, que sofreu uma forte contusão na perna direita.

O piloto espanhol dirigiu-se à boxe da equipa RNF Aprilia, do piloto luso, a pedir desculpa, indicando ter sofrido um problema técnico na sua mota, mas não evitou uma enorme assobiadela do público português presente em Portimão.

O GP de Portugal de MotoGP é a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023.

A corrida deste domingo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.