Marc Márquez reage: "Entendo que Miguel Oliveira esteja chateado"

Piloto espanhol provocou uma queda no início do Grande Prémio de Portugal.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) provocou um choque com o português Miguel Oliveira (Aprilia), na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, num acidente que tirou os dois da corrida. Márquez pediu desculpa ao português e entende o desânimo de Oliveira, que corria em casa.

"Neste momento, a Argentina preocupa-me pouco. Hoje, o mais importante é o que o Miguel está bem. Para mim, hoje isso é o mais importante. Cometi um grande erro na primeira parte da curva 4 e isso criou tudo. Travei e tive um bloqueio massivo na roda dianteira, quando libertei o travão a minha ideia era ir para o lado esquerdo, mas a moto inclinou-se e não consegui evitar ir para o lado direito. Ainda consegui evitar o Martin, mas não consegui evitar o Miguel" afirmou Márquez.

"Falei com ele no centro médico. Entendo que esteja chateado, porque ninguém quer sair assim de uma corrida. Saiu da corrida por causa de um erro meu. Pedi desculpa", continuou.

"Primeiro, desculpar-me perante o Miguel, depois com a equipa dele e em terceiro com os portugueses. Ninguém quer contacto e acabar a corrida assim. Sai-me muito mal, Miguel é um bom rapaz e era o seu Grande Prémio", vincou.

Márquez falhou a travagem para a terceira curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, tocou no espanhol Jorge Martin (Ducati) e abalroou o português Miguel Oliveira, que sofreu uma forte contusão na perna direita.

O piloto espanhol dirigiu-se à boxe da equipa RNF Aprilia, do piloto luso, a pedir desculpa, indicando ter sofrido um problema técnico na sua mota, mas não evitou uma enorme assobiadela do público português presente em Portimão.

O GP de Portugal de MotoGP é a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023.

A corrida deste domingo foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.