"Márquez foi um desastre, arruinou de forma dramática a corrida do herói da casa"

CEO da Ducati critica o piloto espanhol da Honda

Marc Márquez, piloto da Honda, derrubou Miguel Oliveira, da RNF Aprilia, ainda nas voltas iniciais do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O espanhol foi sancionado com duas "long laps" (voltas longas), a cumprir na próxima corrida que participar, uma vez que não estará no GP da Argentina devido a lesão, tal como o português.

Claudio Domenicali, CEO da Ducati, do vencedor Pecco Bagnaia, criticou o octacampeão de MotoGP.

"Foi o começo perfeito para o Pecco [Bagnaia]. Um pouco de sabor amargo por causa do Enea [Bastianini] e também pelo Jorge Martín, pois ambos, não vou dizer que tiveram azar, mas foram prejudicados por outros pilotos. O Luca Marini fez o Enea cair e teve a culpa. Nem sequer foi sancionado. Para mim isso não é justo, porque quando um piloto lesiona outro tem de ser penalizado", começou por dizer ao jornal "Marca".

"No domingo o Marc Márquez foi um desastre. Arruinou de forma dramática a corrida do Miguel [Oliveira], que era o herói da casa. Todos os adeptos estavam lá por ele. Eles estavam, de facto, muito barulhentos", concluiu.