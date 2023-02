Márquez e o duelo intenso com Rossi em 2015: "Tenho caráter e tomates, mais ainda"

Temporada de 2015 de MotoGP ficou marcada pela polémica e pelos despiques entre Marc Márquez e Valentino Rossi.

Marc Márquez fala da rivalidade com Valentino Rossi, com especial enfoque na temporada de 2015 de MotoGP, no documentário "Marc Márquez: All In", que estreou esta segunda-feira na Amazon Prime Video. O piloto espanhol recordou o choque com o italiano no Grande Prémio de Sepang, na Malásia.

"Encontrámo-nos na pista e eu caí. Há gente que ainda diz que eu me atirei contra a moto dele. 'Ele não te deu um pontapé, só colocou o pé para fora', dizem. Ele encurralou-me e não me deu espaço. Ao olhar para mim, mexeu o pé. Foi um erro da direção da prova", adiantou.

Nessa mesmo temporada, no Grande Prémio de Valência, Márquez optou por não arriscar ultrapassar Jorge Lorenzo, terminando a corrida no segundo lugar e tirando o título de campeão a Rossi - Jorge Lorenzo venceu o Mundial.

"No final das contas, uma pessoa que me fez tudo isto não merecia ganhar um título. Eu não tinha motivação, aquilo que criaram e que me fizeram viver durante essas semanas é algo que não desejo a ninguém. Muito menos com 22 anos. Disseram-me: 'Sabes que o Rossi tem muito poder, vai colocar muita gente contra ti'. Se alguém me faltar ao respeito, tenho caráter. E tomates, mais ainda", remata.