"Márquez? As coisas não podem continuar assim, não é um rodeo na Ilha de Man"

O chefa da equipa Pramac Ducati critica duramente a conduta de Marc Márquez no GP Portugal de MotoGP.

O comportamento violento de Marc Márquez no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que levou à desistência do próprio e também de Miguel Oliveira, que foi abalroado pelo espanhol, merceu duras críticas por parte de Paolo Campinoti, chefe da equipa Pramac Ducati. Nesse incidente, Marc Márquez tocou em Jorge Martín, piloto da Pramac Ducati, que, embora não tenha sido obrigado a desistir, perdeu muitas posições com o toque.

"O Marc Márquez destruiu a corrida do Jorge Martin. Não é possível que as coisas continuem assim, isto não é correto. Isto não é um rodeo na Ilha de Man. Há regras, perdemos um piloto para a corrida", afirmou Paolo Campinoti, em declarações ao Canal+, de França.

Na Ilha de Man, uma comunidade autónoma situada no mar da Irlanda entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha, realiza-se anualmente a Tourist Trophy, uma corrida de motas que é considerada uma das mais perigosas do mundo, sendo mesmo chamada de corrida da morte.