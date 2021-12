Maria Germana Neto vence categoria júnior do "FIA Girls On Track - Rising Stars"

Redação com Lusa

Escolha foi feita pela Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA. Piloto é a mais jovem de sempre a ser apoiada neste programa

A portuguesa Maria Germana Neto, de 11 anos, foi anunciada, esta terça-feira como a vencedora do FIA Girls On Track-Rising Stars, na categoria júnior, e vai disputar uma época internacional de karting com apoio financeiro da Ferrari Driver Academy.

A escolha foi feita pela Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA, que é liderada francesa Michèle Mouton, antiga piloto no mundial de ralis, tendo também sido distinguida na categoria sénior a espanhola Laura Camps Torras, de 16 anos, que vai aceder à F4 italiana.

A portuguesa torna-se assim a mais jovem piloto de sempre a ser apoiada através deste programa da FIA, que visa apoiar jovens pilotos femininas.

Depois de passar numa primeira fase, a jovem lusa garantiu lugar na lista final de quatro e hoje ficou a saber que era a vencedora, superando a belga Yinthe De Smet, a suíça Chiara Bättig e a britânica Skye Parker.

O programa, a que se apresentaram 71 candidaturas de 28 países, divide-se em duas categorias - o de jovens nascidas entre 2005 e 2007, que integram a categoria sénior, e a categoria júnior, para jovens nascidas entre abril de 2007 e 31 de dezembro de 2010, na qual está a portuguesa.

Maria Germano Neto nasceu em 18 de agosto de 2010 e já ganhou tudo o que poderia ganhar em Portugal no karting, tendo mesmo iniciado um percurso internacional, com o campeonato espanhol de karting e o Campeonato da Europa.