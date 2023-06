Marc Márquez sofre a quinta queda no GP Alemanha de MotoGP

Depois de uma queda nos treinos livres e de três na qualificação, piloto espanhol caiu no aquecimento deste domingo.

Marc Márquez não está a ter dias fáceis no circuito de Sachenring. Na manhã deste domingo, durante o aquecimento para o Grande Prémio da Alemanha - corrida começa às 13h00 - o piloto espanhol caiu mais uma vez. Foi a quinta queda nestes três dias: uma na sexta-feira, nos treinos livres, três no sábado, na qualificação, e mais uma no aquecimento.

E o incidente de hoje provocou uma pequena fratura no polegar da mão esquerda ao homem da Honda. Algo que não o impedirá de correr mais logo.

Márquez queixou-se também do tornozelo direito, mas não foi detetado nenhum problema de maior.