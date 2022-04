Marc Márquez revela que teve ajuda de Miguel Oliveira

O GP de Portugal é a quinta de 21 provas do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo de 2022, que conta com 24 pilotos presentes na categoria rainha, a MotoGP, incluindo o português Miguel Oliveira (KTM).

O espanhol Marc Márquez (Honda), esteve presente na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio de Portugal, mostrou-se agradado com o traçado português, revelando ter tido ajuda de Miguel Oliveira.

"Gosto do traçado, com todas as subidas e descidas, curvas diferentes, em que tens de ser bastante fluído. Lembro-me que tive algumas dificuldades no ano passado para o compreender e recordo que o Miguel Oliveira me dizia que tinha de ser fluido e que, se fosse capaz de encontrar o ritmo, seria mais fácil", disse o espanhol da Honda.

Marc Márquez explicou, ainda, que "se lutar contra a mota, tudo corre mal".

O piloto catalão acredita que "a instabilidade da meteorologia pode ajudar" a que tenha um melhor resultado, mas ressalva que ainda precisa "compreender a mota neste circuito europeu, mais curto e estreito.

Já no ano passado Marc Márquez voltou à competição após lesão em Portimão, recordando que "foi um regresso muito bom".

O GP de Portugal é a quinta de 21 provas do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo de 2022, que conta com 24 pilotos presentes na categoria rainha, a MotoGP, incluindo o português Miguel Oliveira (KTM).

Em disputa estão, ainda, as categorias de Moto2 e Moto3, sendo que na sexta-feira disputam-se duas sessões de treinos livres para cada uma das três categorias.

No sábado, realizam-se mais duas sessões de treinos livres e a qualificação para a corrida de domingo.

Os 10 pilotos mais rápidos no conjunto das três primeiras sessões de treinos livres garantem a passagem direta à segunda fase da qualificação, a Q2.