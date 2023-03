Marc Márquez pode ser operado e está em risco para o GP da Argentina

Piloto espanhol ficou com a lesão mais grave no acidente em que atirou Miguel Oliveira ao chão.

Marc Márquez, hexacampeão mundial de MotoGP, teve más notícias no Centro Médico do Autódromo do Algarve: suspeita de fratura do primeiro metacarpo da mão direita, osso do dedo polegar, podendo necessitar de intervenção cirúrgica.

O espanhol vai fazer mais exames seguirão esta segunda-feira, na Clinica Dexeus, em Barcelona, com o médico Xavier Mir, aquele que sempre o tratou.

Caso tenha de ser operado, dificilmente Márquez poderá competir na Argentina, no próximo fim de semana.

Caso vá a Termas de Río Hondo, o piloto da Honda terá de fazer duas voltas longas no Grande Prémio de domingo, como penalização por ter empurrado Oliveira. Caso contrário, será castigado na próxima corrida, no Texas ou em Jerez.