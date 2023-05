Marc Márquez já tem regresso confirmado após o choque com Miguel Oliveira

Piloto espanhol da Honda vai marcar presença no Grande Prémio de França em MotoGP.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) regressa à competição no Grande Prémio de França de MotoGP este fim de semana, quinta ronda do campeonato, após a lesão sofrida no choque com o português Miguel Oliveira (Aprilia) no GP de Portugal.

"Consultadas três equipas médicas distintas, todos estão satisfeitos com a consolidação do osso e o piloto da Repsol Honda voltará a competir em França", anunciou a equipa do piloto catalão, em comunicado.

De acordo com a Honda, o "principal objetivo do fim de semana será recuperar o ritmo de corrida" depois da fratura do polegar da mão direita sofrida em Portimão, a 26 de março.

Márquez já venceu em França, no circuito de Le Mans, por três vezes na categoria principal do campeonato do mundo de velocidade, a MotoGP.

O piloto espanhol fará dupla com o compatriota Joan Mir, contratado este ano à Suzuki.

O GP de França é a quinta prova do campeonato.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega na liderança do campeonato, depois da vitória na ronda anterior, em Espanha.

Miguel Oliveira estará ausente, devido a uma fratura sofrida no ombro esquerdo precisamente na corrida espanhola, depois de ser abalroado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha).