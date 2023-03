Marc Márquez foi operado e vai falhar o GP da Argentina

Piloto da Honda foi submetido a cirurgia em Madrid

Marc Márquez, piloto da Honda que no domingo sofreu uma fratura no primeiro metacarpo da mão direita, depois de ter derrubado Miguel Oliveira (RNF Aprilia) nas voltas iniciais do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, foi operado e vai falhar a segunda prova da temporada, o GP da Argentina, informou a sua equipa esta segunda-feira.

"Após cirurgia para reparar o primeiro metacarpo partido da mão direita, Marc Márquez falhará a segunda ronda do Campeonato Mundial de MotoGP de 2023", pode ler-se no site oficial da Honda.

"Ao regressar a Espanha para exames adicionais, Marc Márquez foi diagnosticado com uma fratura intra-articular deslocada na base do primeiro metacarpo do polegar da mão direita. Foi imediatamente operado no Hospital Ruber Internacional, em Madrid, com o Dr. Ignacio Roger de Oña a liderar uma equipa composta pelo Dr. Samuel Antuña e a Dra. Andrea Garcia Villanueva", lê-se ainda.

"A cirurgia consistiu na redução da fratura e na fixação interna da mesma, com dois parafusos. Decorreu sem incidentes. Marc Márquez e a Honda decidiram que o oito vezes campeão do Mundo vai falhar a próxima ronda do Mundial para focar-se na recuperação e no regresso para as próximas corridas nas melhores condições possíveis", conclui a Honda.

