Marc Márquez foi operado "com sucesso" ao braço direito

Redação com Lusa

O espanhol Marc Márquez foi hoje operado "com sucesso" ao braço direito, nos Estados Unidos, a quarta intervenção em dois anos do seis vezes campeão do Mundo de MotoGP desde que sofreu um acidente em julho de 2020.

"Marc Marquez passou por uma cirurgia ao úmero direito na clínica Mayo em Rochester, Minnesota. A equipa médica considerou a operação um sucesso", anunciou a Honda.

O construtor revelou que o piloto de 29 anos vai ficar nos Estados Unidos nos próximos dias "para garantir a sua imediata recuperação pós-operatória, antes de voltar a Espanha", onde continuará o processo.

Esta quarta intervenção teve como propósito retirar algum tecido cicatrizado do úmero e da articulação do ombro, para permitir uma maior mobilidade.

Não foi revelado quando será o regresso às pistas de Marc Márquez, que nos últimos meses tem sofrido "limitações" que o impediram de "render ao nível máximo".

Marc Márquez sofreu uma violenta queda no Grande Prémio de Jerez de la Frontera, o primeiro do circuito de 2020, em Espanha, que lhe provocou a fratura do úmero direito, à qual já foi operado três vezes.

O espanhol acabou por perder toda a temporada de 2020 e ainda cinco corridas de 2021, incluindo as duas últimas, neste caso devido a uma queda na Indonésia que lhe agravou o problema de diplopia (visão dupla).