Marc Márquez escreve sobre a recuperação: "O Nadal é a minha referência"

Piloto de MotoGP da Honda recupera da quarta operação ao braço direito e fez um texto a explicar o que lhe aconteceu e em quem se inspira para regressar.

Marc Márquez enfrenta uma longa paragem, não se sabendo se ainda poderá voltar ao MotoGP perto do final da época ou apenas na próxima.

Fazendo uma quarta e complexa operação ao braço direito, o seis vezes campeão mundial (ou oito, se considerarmos Moto3 e Moto2) preocupa-se apenas em recuperar totalmente e revelou que sempre correu com dores num texto que escreveu para o "Box Repsol" e enviado para O JOGO.

Aqui ficam, sem mais comentários, as palavras do espanhol de 29 anos:

"Olá a todos!

Já faz algum tempo desde que estive aqui, mas não me esqueci de vocês. Há muitas mensagens de encorajamento que me enviam e elas são apreciadas, especialmente em momentos como este. Hoje venho contar como estou com a minha recuperação.

A ideia de que talvez precisasse de fazer outra operação está presente desde setembro do ano passado. Estávamos a verificar o braço periodicamente, para ver a evolução da fratura após a terceira cirurgia. Quando a pré-temporada chegou, queria convencer-me de que conseguiria, tendo a frase "O poder está na mente" como lema. Mas quando o Mundial começou percebi que as limitações eram muito grandes. A minha ideia era competir a temporada inteira - e o osso não estava cem por cento consolidado desde a terceira operação-, mesmo sabendo das minhas limitações e escondendo o desconforto, para evitar questões diárias. Apenas no meu ambiente mais próximo se sabia da situação.

O momento decisivo veio por volta do GP de França, depois de uma tomografia 3D, e tomamos a decisão de ir à "faca" novamente. A verdade é que fazer uma cirurgia nos Estados Unidos me surpreendeu muito, pela forma como eles planearam o pré e o pós-operatório. É muito diferente de Espanha. O pós-operatório foi muito rápido, tive alta imediatamente, autorização para voar e voltar para casa. A preparação, por outro lado, foi muito planeada e tudo feito com bastante antecedência.

Antes da operação estava muito animado, mas nas horas depois senti-me pior, por causa da anestesia e porque tinha dor. Passei dois ou três dias mal, mas como não era a primeira vez que operava o braço e já sabia como seria, sabia que a dor era normal e que depois passaria.

Agora estou muito bem, não há dor. Continuo com o braço imobilizado, fazendo exercícios leves de mobilidade passiva. Emocionalmente sinto-me motivado, porque as sensações são boas, e estou animado para começar a recuperação assim que os médicos indicarem, para ver se o braço funciona como deveria.

Enfim, como disse no meu primeiro comentário nas redes sociais, "esperança verde" é o meu sentimento atual. Foi o que me levou a esta operação: esperança. Porque do forma que estava a pilotar e competir, não me via na moto por muito mais tempo, talvez mais um ano ou dois. Após a intervenção em Rochester, abriu-se a esperança de poder continuar a competir sem dores e a divertir-me na moto.

O próximo prazo é esperar a sexta semana - desde a operação - para fazer um raio-X. Dependendo do resultado, seguiremos um caminho ou outro na recuperação. Então, até lá, aproveito para algumas férias, porque ainda não podemos começar a recuperação a 100%.

No momento, embora pareça que tenho muito tempo livre, planeio bem cada dia. Acordo cedo e saio para caminhar uma hora e meia. Depois procuro entreter-me em ligações com a equipa, com a família ou fazendo coisas em casa. À tarde, comecei a trabalhar suavemente na parte inferior do corpo e um pouco no braço esquerdo.

Às vezes paro para pensar em como procuro a motivação e, no meu caso, a única conclusão que chego é: paixão e entusiasmo. É o mesmo há mais de dez anos. Isso também me leva a pensar no objetivo, que é divertir-me e competir em bom nível, sem sofrimento ou dor.

Devo dizer que não estou sozinho neste caminho para a recuperação. Apoiei-me e conversei muito com pilotos como Àlex Crivillé - passou por algo parecido -, Alberto Puig - é aquele com quem tenho mais contato, pois também é o team manager da equipa Repsol Honda - e também Mick Doohan, porque ele teve vários ferimentos graves. Foram eles que mais me aconselharam e agradeço-lhes o apoio.

Tenho também uma referência chamada Rafa Nadal, que mesmo quando foi considerado reformado conseguiu superar a dor e vencer de novo. Estive com ele quando jogou o Masters 1000 em Madrid. Sei tudo o que sofreu e por isso ele é uma referência para mim, porque embora não esteja no seu melhor é capaz de vencer torneios como Roland Garros. Lembro-me que numa entrevista coletiva admitiu que a dor mudou o seu humor e eu entendo.

Antes de me despedir, queria agradecer mais uma vez pelo apoio que recebo de todos os fãs. Prometo que farei tudo o que puder para competir novamente e desfrutar de bons momentos juntos."