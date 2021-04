Marc Marquéz: "É hora de me divertir. Vamos ver como o braço reagirá"

Ao fim de nove meses de ausência, por lesão, o espanhol, regressa este fim de semana à competição no Mundial de MotoGP, alinhando na corrida portuguesa

No MotoGP, o tema principal é o regresso do espanhol Marc Márquez . O campeão nascido em Cervera, afastado do mundo das corridas há cerca de nove meses devido ao incidente no Grande Prémio de Espanha do ano passado, teve autorização médica para voltar a competir neste fim de semana e a curiosidade sobre o que poderá fazer é enorme. Não será fácil, tendo em consideração as características da pista e, por isso, o resultado final será uma das maiores curiosidades

Como passou estes nove meses?

"Foram meses difíceis, mas finalmente chegou o momento mais importante da minha reabilitação, voltar a competir. Sinto um frio na barriga . É hora de me divertir, voltar ao MotoGP. Não serei o mesmo Marc que era antes, preciso de tempo. Será um longo processo voltar a ser o que era antes, mesmo mentalmente. Foi muito estranho, principalmente no início, assistir às corridas na TV. Estou pronto, mesmo que ainda não esteja 100%."

Condições meteorológicas que podem complicar-se com a chegada da chuva...

"Estou aqui porque estou pronto para voltar ao selim e andar em quaisquer condições. Eu andei de moto aqui pela última vez e correu bem. Gosto da pista, todos estão muito confiantes. Noutra situação diria que não me preocupo com o circuito e com o tempo... Veremos. Mal posso esperar para voltar à minha Honda. Conversei com os técnicos japoneses, que estão a tentar entender qual é o problema, o objetivo é garantir que todos os pilotos tenham um bom nível. Os pilotos estão lá, mas ainda têm todos as mesmas dificuldades que encontraram antes de eu sair no ano passado. Esta manhã [quinta-feira] tive uma reunião na garagem, vou começar imediatamente com o moto do meu irmão e a partir daí vou começar a definir a minha moto para voltar ao melhor."

Qual é o seu objetivo para esta corrida?

"Sentir-se bem com a moto, sentir-me à vontade. Vamos ver como o braço vai reagir. Até que vire, não sei dizer. O melhor seria fazer um exame particular, mas não temos essa oportunidade... Tanto os médicos quanto eu sentimos que estamos preparados, foi uma decisão unânime. No Catar, a decisão foi mais sim do que não, mas não foi unânime, então decidimos esperar. Terei tempo depois para me pressionar, pois agora só preciso pensar em voltar à moto. Espero encontrar rivais muito competitivos, todas as motos são de fábrica e o nível é muito alto. Gostaria de me sentir diferente, nos últimos nove meses guiei apenas três vezes, vai ser difícil. Existem alguns pilotos muito fortes, obviamente não me sinto na mesma condição do que eles".