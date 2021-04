Marc Márquez e as lágrimas após o GP Portugal: "Não chorei pelo resultado, nem pela dor"

Marc Márquez regressou à competição depois de nove meses a recuperar de lesão, alcançando um 7.º lugar na corrida e, assim que chegou às boxe,s chorou com os seus mecânicos.

Chorar com os mecânicos: "Não chorei pelo resultado, nem pela dor nem por nada. Não sei. Gosto de manter as emoções dentro, mas não consegui. Durante estes nove meses passámos por emoções de todo o tipo e não aguentei. Que este fim de semana foi muito importante, não só para a minha carreira desportiva, mas também para a minha vida porque voltei a sentir-me piloto de MotoGP e isso é o mais importante. Demos um passo importantíssimo que era subir a uma mota de MotoGP e melhorar aos poucos e reencontrar-me como antes. Feliz pelo resultado no geral."

Antes do GP de Portugal sonhavas com esta posição?: "Não. Antes de Portugal sonhava em acabar a corrida. Claro que sonhava acabar, era indiferente a posição, mas só a 13 segundo do líder é muito pouco. Estou muito contente por isto. Agradecer a todos os que me apoiaram durante estes nove meses, à Honda por me ter respeitado e que me apoiou. Este é o início do regresso".

15 dias para Jerez: "Bem tenho quinze dias para recuperar, para descansar e em Jerez dar mais um passinho. Tenho consciência de que vou precisar de mais corridas para me voltar a sentir o mesmo e fisicamente bem. Hoje não me senti de todo mal, mas no final já não aguentava. O importante foi acabar a corrida, a partir daqui é dar passos pequenos, mas firmes."