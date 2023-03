Marc Márquez conquista pole position no GP de Portugal. Miguel Oliveira parte do quarto lugar

Piloto da Honda fez a volta mais rápida na Q2 em Portimão

Marc Márquez, piloto da Honda, conquistou este sábado a pole position do Grande Prémio de Portugal - e a 64.ª da carreira -, a primeira prova do Mundial de MotoGP. Fez a volta mais rápida da Q2, um recorde no circuito de Portimão: 1:37.226. Já na Q1 havia quebrado o recorde do circuito, batido entretanto por Jack Miller (KTM) e Peco Bagnaia (Ducati) na Q2, mas acabou por recuperar o "título".

O piloto da Honda terá ao seu lado Peco Bagnaia (Ducati) - mais 0,064 segundos - e Jorge Martín (Ducati) - mais 0,228 - na primeira linha da grelha de partida.

Miguel Oliveira, piloto português da RNF Aprilia, teve a quarta volta mais rápida (1.37,521) e abrirá a segunda linha da grelha tanto na corrida sprint e na prova de domingo. Foi o melhor corredor da Aprilia e terá ao seu lado Jack Miller e Bastianini.

Ainda este sábado corre-se a corrida sprint, uma novidade para a temporada 2023 do Mundial de MotoGP, que abre em Portimão, com início marcado para as 15h00, com a corrida principal a disputar-se no domingo, às 14h00.

A volta de Marc Márquez que lhe valeu a pole position: