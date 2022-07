Marc Marquez com "luz verde" para fisioterapia após quarta operação

Redação com Lusa

O piloto catalão de 29 anos sofreu a arreliadora fratura em julho de 2020, numa queda no Grande Prémio de Espanha, que o retirou do resto da temporada

O piloto espanhol e hexacampeão do mundo de MotoGP Marc Marquez recebeu hoje "luz verde" dos médicos para começar fisioterapia e treino, após a quarta operação ao seu braço direito, anunciou a sua equipa japonesa, Honda.

"Depois de um segundo exame pós-cirúrgico, os médicos confirmaram que o úmero direito está corretamente consolidado", segundo Marquez, citado em comunicado da "escuderia" nipónica.

A equipa adiantou que houve "luz verde para a fase seguinte de recuperação, começando as sessões de fisioterapia do braço direito e também treino cardio".

Marquez regressou à competição progressivamente, mas viria a sofrer nova queda no final de 2021, falhando as duas derradeiras corridas daquela época, desta feita com um problema na visão (diploplia).

Em março último, o piloto voltou a cair, na Indonésia, num acidente atribuído aos problemas de visão e voltou a ficar de fora de duas das provas do calendário do Mundial de Moto GP, regressando em abril para o Grande Prémio das Américas, mas viria a submeter-se à quarta operação ao braço há seis semanas.