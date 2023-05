Marc Márquez caiu na penúltima volta do GP de França: ora veja

Na penúltima volta, espanhol, que estava no segundo posto, em luta com Jorge Martin, caiu

Marc Márquez, que embateu em Miguel Oliveira no Algarve, teve um Grande Prémio de França para esquecer, caindo na penúltima volta e abandonando pouco antes do final.

Quando estava no segundo posto, numa luta com Jorge Martin (seguia em terceiro), o espanhol acabou por cair na reta final do Grande Prémio, abandonando a sessão e terminando sem qualquer ponto.

Marco Bezzecchi, piloto da da VR46, venceu este domingo o Grande Prémio de França de MotoGP, depois de ter saído da terceira linha da grelha (foi sétimo na qualificação), conquistando assim a segunda corrida da época.