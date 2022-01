Marc Márquez apto para participar no arranque da pré-época de MotoGP

Márquez, campeão do mundo em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, realizou um exame médico na segunda-feira, que "confirmou que o tratamento conservador foi um sucesso e que o piloto está apto a conduzir uma moto

O piloto espanhol Marc Márquez, hexacampeão do mundo de MotoGP, vai participar no arranque dos testes oficiais do Mundial de motociclismo de velocidade, em Sepang, na Malásia, após ultrapassar os problemas de visão, anunciou hoje a equipa Honda.

"Confirma-se que [Marc Márquez] se vai estrear na pré-época de 2022 nos primeiros ensaios oficiais de MotoGP, que vão decorrer em Sepang [entre 05 e 06 de fevereiro] e em Mandalika, na Indonésia, na semana seguinte", informou a Honda, em comunicado.

Márquez, campeão do mundo em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, realizou um exame médico na segunda-feira, que "confirmou que o tratamento conservador foi um sucesso e que o piloto está apto a conduzir uma moto" no Mundial de velocidade, no qual compete também o português Miguel Oliveira.

Márquez, de 28 anos, ficou com problemas de visão em consequência de uma queda sofrida em outubro de 2021, durante uma sessão de testes preparatória para o Grande Prémio do Algarve, penúltima prova do campeonato, tendo falhado as duas últimas corridas da época passada.