Marc Márquez: "Não sei se vou acabar a corrida, não sei se aguento"

O piloto espanhol mostrou-se feliz por partir da sexta posição da grelha de partida, mas admitiu que fazer algumas voltas na pista era diferente do ritmo de corrida.

Primeira vez que tiveste de passar pela Qualificação 1: "É verdade. Tive de passar pela Q1, mas não esperava passar à Q2. Fizemos algumas mudanças de tarde e senti-me mais cómodo. Estou feliz, muito melhor do que esperava. Hoje acordei um bocado tocado, mas ontem os médicos já me tinham avisado que hoje me ia levantar pior a nível muscular e assim foi. Também me disseram que amanhã poderia estar ainda pior, mas também é parte da recuperação. Forçar dentro do que é possível durante estes dias para que na próxima semana esteja recuperado de todo este esforço"

Sexta posição é um bom resultado?: "Sim. Muito melhor do que esperava. Sexto na grelha, a duas décimas da pele position. Ninguém esperava e eu também não, mas está a correr bem e eu sei que uma coisa é uma volta [ao circuito], e já me desgastei bastante hoje, ao fazer a Q1. A corrida vai ser difícil, aguentar muitas voltas seguidas a um ritmo alto. Eu também fico mais cansado do que o normal, mas vou tentar acabar a corrida."

Vais atacar ou proteger o braço?: "Não. Vou sair e ver como me sinto. Cada vez que saio à pista vou estando um bocado diferente, umas vezes melhor outras piores. Espero que amanhã às 13h esteja bem e possa fazer uma boa corrida do início ao fim, sem me pressionar com resultados e pilotos. Sei que no início vou sofrer porque o pneu custa-me muito, mas a meio da corrida talvez vá ser o meu ponto forte e no final não sei como vou estar. Não sei se vou acabar a corrida ou não, não sei se vou aguentar ou não. Espero que sim, mas sei que vai ser difícil."