Manuel Espírito Santo em oitavo lugar nas European Le Mans Series

Manuel Espírito Santo (Ligier) terminou este domingo na oitava posição a segunda prova das European Le Mans Series, disputada no circuito francês de Le Castellet.

Fazendo equipa com Nick Adcock e Michael Jensen, o piloto português largou do quarto lugar da grelha, mas viu um dos companheiros perder muito terreno no início da prova, o que comprometeu o resultado final.

"Quando me entregou o carro estava na cauda do pelotão. Sabia que tinha de recuperar o máximo que podia e esse máximo foi até ao oitavo posto. Não deu para mais e lamento termos perdido tantas posições no início, mas agora é aprender com o trabalho feito e melhorar daqui em diante", referiu Manuel Espírito Santo, citado pela sua assessoria de imprensa.

A próxima corrida realiza-se em 26 de agosto, em Aragão (Espanha) e o piloto espera "melhorar nessa altura".

"Temos de dar um passo em frente em termos de resultados. Sinto que estou cada vez mais adaptado ao carro e a esta realidade, e quando entro em pista percebo que sou rápido e competitivo. Mas é todo um jogo de equipa, temos todos de melhorar para os resultados aparecerem de forma mais consistente", concluiu o jovem piloto de Cascais.

