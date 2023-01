"Mais um pódio. É incrível, fiquei surpreendido por ter rodado bastante na liderança"

João Ferreira ficou em terceiro entre os veículos ligeiros protótipos na sétima de 14 etapas da 45.ª edição do rali Dakar.

O piloto português João Ferreira (Yamaha) foi este sábado terceiro classificado entre os veículos ligeiros protótipos na sétima de 14 etapas da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

O campeão nacional de todo-o-terreno, que liderou grande parte da tirada, com 333 quilómetros cronometrados entre Riade e Al Duwadimi e que não contou com as motas, acabou a 1.58 minutos do vencedor, o norte-americano Mitchell Guthrie (BFG).

"Mais um pódio neste Dakar. É incrível. Estou mesmo feliz por ter conseguido uma etapa bem conseguida, sem problemas e com um ritmo que me deixa satisfeito. O [navegador] Filipe Palmeiro, tal como nas restantes etapas, fez um trabalho incrível e isso deixa-me muito mais tranquilo na hora de encarar cada duna. Durante a etapa não temos a noção do ritmo dos nossos adversários e fiquei surpreendido pelo facto de ter rodado bastante tempo na liderança da especial", explicou o piloto de Leiria, de 23 anos, que já tinha sido segundo classificado na quarta etapa.

O chileno Chaleco Lopez (Can-Am), que manteve um duelo intenso com o português durante a tirada, foi o segundo, a 1.45 minutos do vencedor.

João Ré, que navega para o saudita Saleh Alsaif (Can-Am), foi 10.º (e não nono como indicaram os resultados provisórios), a 14.32 minutos, e Hélder Rodrigues (Can-Am) 13.º, a 19.58 minutos.

Ricardo Porém (Yamaha) partiu um amortecedor e acabou em 37.º.

Na geral desta categoria, João Ré está em sexto, a 3:41.14 horas do líder, o belga Guillaume de Mevius (Grally). Ricardo Porém é, agora, 18.º, mas já a 11:00.44 horas. Hélder Rodrigues é 32.º e João Ferreira 39.º.

Entre os T4, para veículos derivados de série, o português Fausto Mota, que navega o brasileiro Cristiano Batista (Can-Am), voltou a ser segundo classificado, a 1.03 minutos do vencedor, o lituano Rokas Baciuska (Can-Am), repetindo o resultado da quinta etapa, em que também secundou Baciuska.

Pedro Bianchi Prata, que faz dupla com o brasileiro Bruno Oliveira (Can-Am), foi 12.º e Paulo Oliveira (Can-Am) 36.º. David Megre, que acompanha o espanhol Ricardo Suarez (Can-Am), foi penalizado em 22:34.00 horas e acabou em 43.º.

Na geral, Fausto Mota, que corre com licença espanhola, é oitavo, a 1:17.41 horas do líder, o lituano Baciuska.

Pedro Bianchi Prata está logo a seguir, em nono, a 1:55.55 horas. Paulo Oliveira é 26.º e David Megre 43.º e último.

Nos automóveis, o mais rápido na especial de hoje foi o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), com 8.54 minutos de vantagem sobre o lituano Vaidotas Zala (Toyota), que tem como navegador o português Paulo Fiúza.

O francês Guerlain Chicherit (BRX) foi terceiro, a 10.15 minutos.

O líder da classificação, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) foi apenas 14.º, a 19.12 minutos, depois de optar por uma toada mais defensiva dada a vantagem, superior a uma hora, que tem para os restantes.

O sul-africano Henk Lategan (Toyota), seu escudeiro na equipa oficial do construtor japonês, é segundo, a 1:01.04 horas, com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em terceiro, a 1:11.24 horas.

O francês Sébastien Loeb (BRX) aproveitou os contratempos dos adversários na etapa anterior e subiu hoje ao quinto lugar, mas já a 1:54.17 horas do líder.

O espanhol Carlos Sainz (Audi), que na sexta-feira sofreu um acidente ao quilómetro 212 da especial, regressou hoje à corrida com uma penalização de 28:45 horas, mas voltou a perder tempo, ao parar para ajudar o companheiro de equipa, o sueco Mathias Ëkstrom (Audi), perdendo a possibilidade de lutar pela vitória no troço.

No domingo, os pilotos regressam a Riade, com uma especial de 346 quilómetros cronometrados, antes do dia de descanso, que se cumpre na segunda-feira.

A 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno termina no dia 15, em Dammam.