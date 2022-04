Lucas Auer vence a primeira de duas corridas do DTM, em Portimão

No domingo, disputa-se a segunda corrida do fim de semana desta ronda de abertura do ​​​​​​​DTM.

O piloto austríaco Lucas Auer (Mercedes) venceu este sábado a primeira de duas corridas do Campeonato Alemão de Turismos (DTM), que este fim de semana se disputam no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Auer foi o mais lesto no recomeço da corrida, que tinha sido interrompida por uma situação de safety-car de forma a tirar um carro avariado da pista, aproveitando a desconcentração do italiano Mirco Bortolotti (Lamborghini), que liderava na altura.

Com apenas 15 minutos para concluir a corrida, Auer segurou o comando, terminando com 0,851 segundos de vantagem sobre o alemão Luca Stolz (Mercedes) e 1,811 segundos de vantagem sobre Bortolotti, que ainda recuperou do quinto posto em que caiu no reinício para o degrau mais baixo do pódio.

Já o francês Sébastien Loeb (Ferrari), que fez em Portugal a sua estreia na competição germânica, não foi além da 16.º posição, a 14,285 segundos do vencedor.

No domingo, disputa-se a segunda corrida do fim de semana desta ronda de abertura do DTM.