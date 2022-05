Loeb e Ford Puma já aceleram em terra: "Temos de experimentar coisas diferentes"

De regresso ao Rali de Portugal, o nove vezes campeão mundial andou perto de Mondim de Basto, num teste acompanhado por O JOGO. Na contagem decrescente para o primeiro evento de terra com os novos carros híbridos, o francês foi o quarto piloto da M-Sport a ensaiar o Ford Puma em solo nacional. Só falta Pierre-Louis Loubet.

Vindo diretamente do Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM), no qual se estreou com um 16.º e um 18.º lugares em Portimão, Sébastien Loeb já prepara o Rali de Portugal, a quarta prova do Mundial de ralis (WRC) à qual regressa depois de ter obtido o 80.º triunfo da carreira no evento de abertura deste ano, em Monte Carlo.

Na quarta-feira, na aldeia de Paradança, em Mondim de Basto, e mais propriamente na Estrada de Toumilo, que fica muito próxima do início da classificativa "Amarante", que se realizará no sábado do rali (21 de maio), o nove vezes campeão do mundo testou pela primeira vez o Ford Puma em terra. Entre as 8h00 e as 18h00, Loeb e a co-piloto Isabelle Galmiche subiram e desceram várias vezes um caminho de cerca de cinco quilómetros, perante alguns olhares de curiosos.

"Está a correr bem. São os primeiros testes em terra, temos de experimentar coisas diferentes para encontrar as melhores opções. Esperamos estar prontos", disse, durante um dos intervalos, Loeb a O JOGO, que acompanhou os ensaios da M-Sport Ford.

A formação britânica, prestes a registar uma presença-recorde, ao fazer alinhar cinco pilotos com os novos Rally1, tem testado no Norte por estes dias. Hoje é esperado o francês Pierre-Louis Loubet, na mesma zona, para encerrar os trabalhos. O também gaulês Adrien Fourmaux andou na zona de Fafe, enquanto Gus Greensmith testou no Seixoso, na Lixa, onde duas batidelas lhe reduziram o tempo em ação.

Melhor classificado da equipa ao fim de três ralis, após o terceiro lugar em Monte Carlo e quarto na Croácia, Craig Breen também acelerou em Luílhas. "Não corro em Portugal desde 2018. Fiz o reconhecimento no ano passado, conheço a maioria das especiais, mas não é o mesmo do que competir", relatou o irlandês, acreditando que a M-Sport "vai estar bem preparada".

Rovanpera esteve em Boticas

Enquanto Sébastien Loeb ensaiou em Paradança, Kalle Rovanpera, atual líder do WRC após os triunfos na Suécia e na Croácia, teve ontem contacto com a gravilha portuguesa em Boticas, sendo o segundo Toyota Yaris a testar, depois de Sébastien Ogier. Hoje, é a vez do galês Elfyn Evans andar em Boticas, pelo que a maioria dos pilotos com carros Rally1 já fizeram a sua adaptação à terra, não havendo indicações de que o estónio Ott Tanak (Hyundai i20, vencedor em 2019) ou o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) cheguem a testar.