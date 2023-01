Liderança das duas rodas presa por três segundos no Dakar

Skyler Howes em ação no Dakar

Redação com Lusa

Rtapa foi ganha pelo argentino Luciano Benavides.

O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) segurou esta terça-feira a liderança da classificação das motas na 45.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, depois de ser terceiro na nona etapa, entre Riade e Haradh.

A etapa foi ganha pelo seu companheiro de equipa, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna), que gastou 03:18.44 horas para cumprir os 358 quilómetros da especial cronometrada entre Riade e Haradh, na Arábia Saudita, país que, pelo quarto ano consecutivo, recebe a totalidade da prova.

O australiano Toby Price (KTM) foi o segundo mais rápido, a 1.02 minutos do argentino, com o líder da geral, o norte-americano Skyler Howes, em terceiro, a 2.57 minutos.

Benavides tornou-se, assim, no primeiro piloto a "bisar" na edição deste ano, na competição das motas, depois de já ter vencido a sexta etapa.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 15.º, a 16.55 minutos, com Mário Patrão (KTM) em 35.º, a 39.48 minutos, mas segundo entre os pilotos sem assistência, na categoria Malle.

Na geral, Howes manteve a liderança, mas apenas com três segundos de vantagem sobre Toby Price, que hoje recuperou 10 segundos.

O argentino Kevin Benavides (KTM), irmão do vencedor da etapa de hoje, é terceiro, a 5.09 minutos. Bühler é 25.º, já a 05:03.55 horas, enquanto Mário Patrão é 36.º, a mais de sete horas do líder.

No entanto, o piloto natural de Seia ocupa o terceiro lugar entre os concorrentes da Malle. "[Foi] uma primeira parte composta de dunas relativamente acessíveis de transpor. Seguiram-se uns rios também bastante rápidos, mais difíceis de passar, porque alguns deles eram profundos. Do abastecimento em diante, o percurso foi mais rápido", descreveu Mário Patrão, atual campeão europeu de Bajas.

O atual campeão nacional de rali raid contou ainda que a especial "correu bem". "Tive uma pequena dificuldade num "waypoint" [ponto de passagem obrigatória], mas nada de mais. Não houve percalços e a mota esteve impecável. Agora, é prepará-la para o dia de amanhã [quarta-feira]", concluiu Mário Patrão, que é responsável por fazer a reparação da mota após cada etapa.

O dia ficou ainda marcado por nova queda do espanhol Joan Barreda (Honda), oitavo da geral, que foi transportado de helicóptero para um hospital devido a dores nas costas, ficando fora de prova - o piloto revelou, depois, que tem uma fratura na vértebra L2.

Na quarta-feira, os pilotos disputam a 10.ª etapa, entre Haradh e Shaybah, com uma ligação de 510 quilómetros e apenas 113 de especial cronometrada, entre as dunas do deserto Quarto Vazio.