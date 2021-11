Lewis Hamilton vence no Brasil: "Foi o fim de semana mais difícil que já tive"

Declarações de Lewis Hamilton após a vitória no Grande Prémio do Brasil, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 e recuperou sete pontos ao holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, na luta pelo título mundial.

"Que corrida. A equipa fez um magnífico trabalho, o Valtteri Bottas fez um magnífico trabalho. Com todas as penalizações, este foi o fim de semana mais difícil que já tive", disse Hamilton no final da corrida.

"Estou muito agradecido pelo apoio que recebi durante estes dias. Não tinha tanto apoio desde a corrida em Silverstone", acrescentou.