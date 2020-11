Lewis Hamilton vence Grande Prémio do Barém de Fórmula 1

Piloto britânico alcançou, em solo árabe, a impressionante 95.ª vitória da carreira na categoria rainha do automobilismo

O piloto britânico Lewis Hamilton, virtual campeão mundial pela Mercedes, venceu, este domingo, o Grande Prémio do Barém, a 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em 2020.

Hamilton, que esteve sempre no comando da pista, passou a meta atrás do "safety car", que entrou a duas voltas do final do GP, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo classificado, e do tailandês Alexander Albon (Red Bull), que ficou no terceiro posto.

O piloto britânico conquistou a 95.ª vitória da carreira, somando 332 pontos no campeonato, contra 201 do segundo colocado, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que hoje foi apenas oitavo, numa prova marcada por uma longa interrupção, devido ao violento despiste do francês Romain Grosjean (Haas), que não sofreu consequências físicas graves.