Lewis Hamilton vai passar a usar o apelido da mãe: "Será em breve"

Sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 vai passar a ser conhecido, também, como "Larbalestier"

Lewis Hamilton, sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, vai passar a usar o apelido da mãe. O piloto inglês terá, a partir das próximas semanas, Larbalestier no nome.

"Estou muito orgulhoso no nome da minha família: Hamilton. Na verdade, nenhum de vós deve saber que o apelido da minha mãe é Larbalestier. Estou prestes a adicionar isso no meu nome, porque não entendo a ideia de que, quando as pessoas se casam, a mulher perde o apelido. Quero que o nome dela continue com o de Hamilton", referiu.

Quanto ao momento da mudança de nome, o piloto da Mercedes garante que será para breve, mas não antes do GP do Barém.

"Será em breve. Não sei se será neste final de semana, mas estamos a trabalhar nisso", explicou.