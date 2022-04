Lewis Hamilton teve o pior arranque de época na Fórmula 1 desde 2009

Piloto da Mercedes, vice-campeão em título, está no sétimo posto do atual Mundial

Terminado no 13.º posto do Grande Prémio de Emilia Romagna, Lewis Hamilton falhou a classificação pontuável e, por isso, o piloto da Mercedes consumou o segundo pior começo de temporada de Fórmula 1 desde 2009.

O britânico contabiliza, cumpridas quatro corridas do Mundial de 2022, 28 pontos, somados, respetivamente, com o terceiro lugar no GP do Barém, o quarto lugar no GP da Austrália e o décimo lugar no GP da Arábia Saudita.

Se se aplicar o atual sistema de pontuação da F1 (em que os dez primeiros pontuam) no desempenho de Hamilton, em igual número de provas, em 2009, dois anos após a estreia na categoria, o britânico somaria 26 pontos (menos dois).

Há 13 anos, altura em que só os oito primeiros classificados somavam diferentes números de pontos - o sistema foi alterado em 2010 - Hamilton foi quarto, sexto, sétimo e desqualificado, respetivamente, nos quatro GP iniciais do Grande Circo.