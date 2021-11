Lewis Hamilton sinaliza Bottas: "Deixou a porta aberta para Verstappen"

Dominadora na qualificação, a Mercedes não evitou a vitória de Max Verstappen e a presença de dois Red Bull no pódio do GP do México

Olhando para a grelha de partida do Grande Prémio do México, disputado do domingo, era razoável pensar que a Mercedes, com os dois carros na primeira linha, estava em vantagem para a Red Bull, logo atrás, especialmente no que respeita à luta pelo título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Ora, no final da reta da meta tudo mudou: o holandês chegou à primeira curva na frente e o Valtteri Bottas, tocado por Daniel Ricciardo, acabou por fazer um pião e atrasar-se. Num ápice, Verstappen liderava a corrida que acabaria por vencer, seguido de Hamilton e Checo Perez, o mexicano da Red Bull.

Mas, afinal, o que correu mal para a Mercedes? A julgar pelo que Lewis Hamilton disse e deixou nas entrelinhas, foi Bottas que falhou. "Tinha imaginado um cenário diferente", disse o piloto britânico. "Estava à espera que Valtteri Bottas começasse melhor para que eu estar mais à vontade. De início fui capaz de o acompanhar, cobri a minha parte da pista, para garantir que ninguém me ultrapassasse no interior. Mas, pouco depois vi um Red Bull nos retrovisores e quis mantê-lo atrás. Pensei que o Valtteri ia fazer o mesmo, mas ele deixou a porta aberta para o Max. OVerstappen estava na linha de corrida, eu estava no interior e não havia nada que pudesse fazer", disse. "Obviamente que isso tornou a corrida muito mais difícil", concluiu Hamilton.