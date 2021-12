Lewis Hamilton rendido a Bottas e Verstappen sem perceber o que aconteceu

Declarações no final da qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita, penúltima prova do Mundial de Fórmula 1 de 2021

Lewis Hamilton, pole position: "Que pista mais exigente é esta.... É incrível o que foram capazes de construir aqui, a velocidade e a média são fantásticas. Grande resultado da equipa, excelente trabalho do Valtteri. Ele é o melhor colega de equipa que esteve desporto já teve"

Valtteri Bottas, segundo mais rápido: "Esta era uma qualificação muito importante. Estive sempre no limite. Esta pista é muito exigente, mas gostei bastante. Darei o meu melhor na corrida."

Max Verstappen, terceiro mais rápido: "Não sei bem o que aconteceu na última volta, não entendo. Travei um pouco... O terceiro lugar é uma desilusão, mas hoje mostrámos que o Red Bull é rápido nesta pista. Veremos o que aconteceu amanhã."