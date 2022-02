Lewis Hamilton reaparece nas redes sociais

O piloto britânico estivera em silêncio desde o polémico final da temporada do Mundial 2021 de Fórmula 1, em Abu Dhabi

Lewis Hamilton voltou às redes sociais quase dois meses depois de o ter feito pela última vez, no caso a 5 de dezembro de 2021, véspera do Grande Prémio de Abu Dhabi que coroou Max Verstappen campeão do Mundo de Fórmula 1.

A publicação feita este sábado é acompanhada de uma pequena legenda: "Estive fora. Agora estou de volta".

Recorde-se que este mês de fevereiro marca a apresentação dos carros de 2022 - o novo Mercedes será revelado no dia 18 - bem como a realização dos primeiros testes.

As datas de apresentação dos novos monolugares do Mundial de 2022 de Fórmula 1

Haas: 4 de fevereiro

Red Bull: 9 de fevereiro

Aston Martin: 10 de fevereiro

McLaren: 11 de fevereiro

Alpha Tauri: 14 de fevereiro

Ferrari: 17 de fevereiro

Mercedes: 18 de fevereiro

Alpine: 21 de fevereiro

Alfa Romeo: 27 de fevereiro

Williams: a anunciar