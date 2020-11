Lewis Hamilton garante "pole position" no Grande Prémio do Bahrain

Hamilton, piloto britânico de F1, foi o mais rápido na fase de qualificação do GP Bahrain

Redação com Lusa

Piloto britânico dominou as três fases de qualificação para o Grande Prémio do Bahrain, 15.ª prova da temporada de Fórmula 1

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi, este sábado, o mais rápido nos treinos de qualificação para o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, 15.ª prova da temporada, conquistando a 98.ª "pole position" da carreira.

Apesar de ter assegurado matematicamente o sétimo título da carreira na prova anterior, na Turquia, Hamilton dominou as três fases da qualificação no circuito de Sakhir, no Bahrain, fazendo a sua melhor volta em 1.27,264 minutos, deixando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) a 289 milésimos de segundo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro mais rápido da sessão, a 414 milésimos de Hamilton, que admitiu ter pilotado "no limite". "Sem a pressão do título, é um alívio poder pilotar desta forma", sublinhou o virtual campeão mundial.

A sessão foi interrompida depois de uma avaria no McLaren do espanhol Carlos Sainz, que ficou parado no final da reta da meta, após um pião.

O quarto classificado, o tailandês Alexander Albon (Red Bull), conseguiu bater o mexicano Sérgio Perez (Racing Point), que tem sido apontado ao seu lugar na equipa, mas ambos já a mais de um segundo do autor da "pole" para a 15.ª prova da temporada de F1.

Lewis Hamilton, com 307 pontos, é o virtual campeão, feito que acontece pela sétima vez na carreira, tendo igualado o recorde de títulos do alemão Michael Schumacher.