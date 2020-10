"Lewis Hamilton disse-me que ocuparia o meu lugar"

Acreditando que o circuito de Portimão favorece o seis vezes campeão e Verstappen, o escocês relembra lutas antigas de Hakkinen com Schumi, a primeira vitória, que foi em Portugal, e as noites de Cascais

David Coulthard foi o melhor piloto britânico após Damon Hill e na viragem de século viu o seu colega da McLaren, Mika Hakkinen, travar um duelo histórico com Michael Schumacher. Ontem, em Lisboa, o britânico trouxe o troféu para Portugal como embaixador da Fórmula 1 e lembrou tempos dourados. "O Schumacher atingiu coisas incríveis. Sempre que eu corria, tentava batê-lo. Estava no pódio e até trauteava o hino alemão. Lembro-me de ficar com a canção na minha cabeça enquanto estava no banho; lembrava-me depois que era britânico [risos]. Sinceramente, o Hakkinen era mais rápido do que ele, mas o Michael era mais profissional, sabia o que fazer dentro e fora da pista", explicou, divertido, num evento promovido pela Heineken, que dá nome à prova que decorre de 23 a 25 de outubro em Portimão e que marca o regresso da modalidade a Portugal.

Coulthard saiu da McLaren em 2005, mas, ainda antes de deixar a equipa, teve contacto na altura com um menino atrevido. "Lewis Hamilton era um jovem e disse-me que ia ocupar o meu lugar. E ocupou mesmo [entrou em 2007 para a equipa, já quando Coulthard estava na Red Bull], e fez muito mais do que eu e do que todos os britânicos", precisou, lembrando não só os seis títulos mundiais de Hamilton como o facto de o corredor da Mercedes ter igualado as 91 vitórias de Schumacher em Grandes Prémios: "Os jovens chegam mais cedo, são extremamente profissionais e já estão desde os 11 anos em simuladores. Isso ajuda muito."

O escocês de 49 anos começou a carreira na Williams em 1994, "aproveitando" a trágica morte de Senna. Foi no Estoril que fez o primeiro pódio, nesse ano de estreia, e em 1995 teve a sua primeira vitória na F1 no circuito nacional. "Portugal é muito importante na história da F1. O Senna teve aqui a primeira grande vitória, morava aqui. Foi curioso, porque entrei para o lugar dele e também me estreei a ganhar em Portugal. Passei muito tempo em Cascais nos meus 20 anos. Lembro-me do sol, dos bons jantares com peixe, das corridas e das festas depois das provas, com alguma cerveja", recordou, dizendo que o circuito de Portimão é "fantástico, uma montanha-russa", e que "precisa de ser atacado", considerando-o ideal para Hamilton e Verstappen: "Vão adorar."