Lewis Hamilton desclassificado: inglês parte do último lugar da grelha de partida

Inglês penalizado devido a irregularidades no DRS

Lewis Hamilton foi desqualificado e vai partir da última posição para a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil. O piloto britânico foi penalizado por irregularidades técnicas no sistema de DRS durante a qualificação de sexta-feira.

A equipa de Brackley confirmou que não vai apelar à decisão inflexível: "Queremos ganhar o Campeonato do Mundo na pista", publicaram no Twitter.

Recorde-se que já este este sábado, Max Verstappen foi multado em 50 000 euros por ter tocado e examinado a asa traseira do carro de Lewis Hamilton depois da qualificação no Grande Prémio de São Paulo. Os comissários decidiram não penalizar o líder do Mundial de Pilotos na grelha de partida.

O neerlandês da Red Bull foi investigação por causa de uma eventual violação do Código Desportivo Internacional da FIA. Verstappen foi visto a verificar, com as mãos, as asas traseiras do monolugar de Hamilton, após o fim da sessão de qualificação para o GP Brasil, pelo que se trata de uma transgressão.