Lewis Hamilton critica FIA: "Desde que estou na Fórmula 1, só há homens"

Piloto britânico criticou a falta de inclusão de género na Fórmula 1.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, criticou esta terça-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA) devido à ausência de mulheres a competir na categoria.

Em declarações ao jornal Marca, que salientou o facto de o regulamento da FIA considerar o termo "piloto" como masculino, ao invés de epiceno (que não muda consoante o género), o que não acontece em categorias como a MotoGP, o britânico lamentou a existência dessa discrepância.

"Só há homens desde que estou aqui [na Fórmula 1]. E mais, não temos dado importância suficiente a este problema, mas sem dúvida que não é animador ouvir isso", criticou.

A FIA criou recentemente uma nova categoria de corrida para pilotos femininas, denominada "F1 Academy", mas segundo Danica Patrick, antiga corredora de NASCAR, isso não chega para impulsionar mudança.

"Muitas pessoas querem pilotar, competir e praticar com os melhores, porque tu também queres voltar mais forte. Se estás noutras categoria, isso pode afetar a tua saúde mental e fazer com que não te esforçes ao máximo para explorares os teus limites", considerou.

"Há que realizar as provas adequadas e assim seremos capazes de ver se uma mulher piloto é rápida o suficiente e se se deve dar o próximo passo em frente ou não. As pilotos deveriam competir com os pilotos", rematou, em jeito de conclusão.

