Lewis Hamilton brilha no Brasil: veja as 15 ultrapassagens em 24 voltas

Lewis Hamilton, que tinha sido o mais rápido em pista na sexta-feira, foi desclassificado da sessão de qualificação por uma infração do DRS do seu monolugar (sistema que permite à asa traseira ficar totalmente na horizontal nas retas de forma a aumentar a velocidade de ponta) e foi relegado para a última posição da grelha da corrida sprint do Grande Prémiodo Brasil.

O piloto da Mercedes, contudo, ainda conseguiu recuperar até à quinta posição, terminando a 20,872 segundos de Bottas.

Para além de distribuir pontos pelos três primeiros classificados, a corrida este sábado serviu, também, para definir a grelha de partida para a corrida principal, a disputar domingo.

Aí, Hamilton sairá do 10.º lugar, pois já tinha sofrido uma penalização de cinco lugares por ter trocado de motor no seu Mercedes.