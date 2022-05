Lewis Hamilton contesta FIA e imagens dizem tudo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Após proibição da Federação Internacional do Automóvel de os pilotos usarem brincos ou joias por questões de segurança

Depois da proibição da Federação Internacional do Automóvel de os pilotos usarem brincos ou joias por questões de segurança durante os dias de um Grande Prémio, Lewis Hamilton, que se tinha mostrado já contrário à ideia, apresentou-se perante os jornalistas com anéis em todos os dedos, vários relógios e diversos outros "ornamentos".

"Definitivamente uso joias e não poderia colocar mais hoje. Sinto que é um passo atrás no desporto. Há coisas mais importantes com que nos preocuparmos no desporto", concluiu.

"Estou neste desporto há 16 anos, uso joias há 16 anos. No carrosó uso os brincos e o piercing no nariz, que não dá pra tirar. Parece desnecessário entrarmos nesta discussão", acrescentou.

"Não consegui colocar mais joias hoje. Nem tenho muito mais a acrescentar do que eu já disse da última vez, isso é quase um passo para trás, se pensarmos nos avanços que fazemos como desporto, nas questões e causas mais importantes em que precisamos concentrar-nos e realmente fazer pressão por elas", finalizou Hamilton.