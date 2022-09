Leiria Sobre Rodas regressa com Pierre Lartigue, Dani Sordo e nova localização

Prova vai disputar-se de 13 a 16 de outubro

Os pilotos Pierre Lartigue e Dani Sordo são o destaque de Leiria Sobre Rodas 2022, que regressa entre 13 e 16 de outubro, num novo espaço e com menos automóveis, anunciou hoje a organização.

Após dois anos em que a pandemia reduziu o evento automóvel a uma mostra simbólica no centro da cidade, a sétima edição recupera o formato habitual, mas num novo local, passando a exposição de clássicos e desportivos do Estádio Municipal de Leiria para o Jardim da Almuinha.

Entre os convidados, o destaque vai para o piloto oficial da Hyundai, Dani Sordo, campeão do Mundo de Ralis Júnior em 2005 e um dos participantes no Mundial de ralis (WRC), onde já conquistou três vitórias e 54 pódios.

O espanhol estará ao volante de um Hyundai i20 R Rally2, participando na superespecial Leiria Rally 2 Gold Challenge, onde vão estar alguns dos melhores pilotos da história do automobilismo nacional, como Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Pedro Meireles ou Pedro Matos Chaves, que desenhou a pista que liga duas rotundas da zona desportiva.

Em Leiria estará também o tetracampeão do Mundo de todo-o-terreno e triplo vencedor do Paris-Dakar, o francês Pierre Lartigue.

Hoje, na apresentação do evento, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, prometeu "um regresso em grande" do Leiria Sobre Rodas e justificou a mudança de local.

"O estádio felizmente está com uma vida muito diferente de quando começámos o Leiria Sobre Rodas. Tem equipas competitivas, mais eventos de diferentes categorias" e, por isso, salientou o autarca, foi necessário "fazer uma separação" e "criar um novo espaço".

A mudança para o jardim implica a redução o número de veículos expostos, admitiu um dos responsáveis pela organização, Filipe Vasconcelos.

"Vamos ter cerca de 130 automóveis ao contrário dos 500 que chegámos a ter no estádio. Esta redução tinha de acontecer para aprendermos a trabalhar neste terreno. Mas vamos fazer algo muito caprichado", com "carros muito específicos, escolhidos a dedo", para assinalar um conjunto de efemérides.

"Vamos fazer muito menos, mas com mais qualidade", reforçou Filipe Vasconcelos, aludindo às exposições dedicadas aos 50 anos de vários modelos, como o Renault 5, a divisão 'M' da BMR, do Porsche RS em Portugal ou do Lotus Elan, além do 40.º aniversário do Lancia 037 e uma área dedicada aos micro-carros, além de mostras de bicicletas clássicas e motociclos, com destaque para a Casal e a Famel.

O evento compreende ainda exibições de 'drift', 'track day', feira de automobilia e passeios de Vespas, Mini Honda, motorizadas e bicicletas antigas, Harley Davidson e automóveis clássicos.

Em 2022, a organização acredita ser possível bater o recorde de visitantes do Leiria Sobre Rodas.

"O programa é um chamariz muito grande. É uma certeza que vamos ter muito mais público. Vemos isso pelos milhares de mensagens que temos nas redes sociais do Leiria Sobre Rodas. Este ano tem sido uma enchente de perguntas e de entusiasmo do público apaixonado por automóveis", disse Filipe Vasconcelos.

"As entradas chegaram a 55 mil pessoas em 2019. Temos tudo para bater essa barreira de bilhetes vendidos", concluiu.