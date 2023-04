LEGO e Peugeot apresentam o 9X8 no Autódromo Internacional do Algarve

Peugeot aliou-se à LEGO para o lançamento do set que recria o seu Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar.

A convite da LEGO e da Peugeot, O JOGO esteve presente no Autódromo Internacional do Algarve para um lançamento muito especial: o primeiro set LEGO com lançamento global em Portugal.

Antes da primeira corrida do FIA World Endurance Championship em Portugal, e antes da aguardada participação nas 24 Horas de Le Mans nos dias 10 e 11 de junho, a Peugeot aliou-se à LEGO para o lançamento do set que recria o seu Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar. O set 42156 (https://www.lego.com/pt-pt/product/peugeot-9x8-24h-le-mans-hybrid-hypercar-42156) tem um pouco mais de 13cm de altura, 50cm de comprimento e 22cm de largura. Com 1775 peças, é o terceiro maior carro da gama Technic.

A Peugeot apresentou o 9X8 há cerca de um ano, mas a parceria com a LEGO é ainda mais longa. Thomas Orlier, Chassis Designer da Peugeot trabalhou de perto com Aurélien Rouffiange, Design Manager do Grupo LEGO para trazer este modelo, que reúne tudo o que torna o híbrido especial: a transmissão elétrica de 7 velocidades, tração às quatro rodas, as portas exclusivas, sistema de transmissão híbrido de baixas emissões, suspensão potente, o motor V6 e elementos de luz que brilham no escuro para este modelo à escala de 1:10. Se ver de perto a máquina real cria impacto, ver a maneira como os designers conseguiram compactar todas as características neste set é igualmente impressionante.

A propósito do acontecimento em Portugal, Sylvain Bouchès, Marketing Director do Grupo LEGO para França, Espanha e Portugal, declarou: "Os Portugueses são conhecidos por terem uma grande paixão pelo desporto automóvel, o que faz de Portimão o cenário perfeito para o lançamento deste produto. Conviver com a Peugeot Sport e estar à beira das pistas, onde acontece a magia das corridas, foi uma oportunidade única."

O set estará à venda a partir de 1 de maio, com um preço PVP de 199,99€.