Leclerc testa positivo à covid-19 pela segunda vez em 2021

Piloto da Ferrari já havia estado infetado em janeiro.

Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, testou positivo à covid-19 pela segunda vez em 2021, anunciou a escuderia italiana esta quinta-feira.

O piloto monegasco, que se encontra com sintomas leves, testou positivo após os testes de pós-temporada da Fórmula 1, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Leclerc já havia estado infetado em janeiro.

"Charles Leclerc testou positivo para a covid-19. De acordo com os protocolos exigidos pela FIA e pela equipa, Charles foi testado no regresso de Abu Dhabi. Está a sentir-se bem, com sintomas leves e vai auto isolar-se em casa", escreveu a Ferrari.