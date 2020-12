Leclerc sobre Grosjean: "Tenho de ser honesto, não tinha muitas esperanças"

O grave acidente de Romain Grosjean no GP do Barém

O acidente de Romain Grosjean foi arrepiante e chegou a temer-se o pior. Leclerc viu tudo pelo retrovisor do seu monolugar e confessa que pensou que o francês tinha morrido depois daquele choque.

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, pensou que Romain Grosjean tinha morrido no grave acidente que teve no Grande Prémio do Bahrain. O francês disse que assistiu ao despiste pelo retrovisor e pensou no pior.

"Vi o choque através do retrovisor, percebi logo que era muito sério e pensei no pior. Tenho de ser honesto, não tinha muitas esperanças ao ver aquilo e fiquei muito preocupado. Fiquei à espera de notícias via rádio, mas não se sabia nada até chegarmos à boxe", contou em declarações à BBC.

No recomeço da corrida, já sabendo que Grosjean estava a salvo, Leclerc disse que se fechou "numa bolha" e tentou focar-se. "Há muitas coisas que tens de saber antes de uma corrida de Fórmula 1. A estratégia, como queres atacar, etc... eu estava apenas focado em fazer isso para conseguir o melhor resultado, tentando não pensar no acidente", explicou.

Recorde-se que o jovem piloto da Ferrari já passou por duas grandes tragédias em provas destas. Em 2014, o padrinho Jules Bianchi não resistiu a um acidente sofrido no Grande Prémio do Japão. No ano passado, o amigo de infância Antoine Hubert morreu após um despiste no Grande Prémio da Bélgica, de Fórmula 2.