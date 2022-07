Jacques Villeneuve criticou o tom de Charles Leclerc na troca de mensagens via rádio com a Ferrari no decorrer do GP da Grã-Bretanha

Jacques Villeneuve, campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1997, assina uma coluna de opinião num site dos Países Baixos e foi aí que abordou o que se passou no GP da Grã-Bretanha, no domingo, em especial as decisões da Ferrari, vencedora em Silverstone com Carlos Sainz.

"A Ferrari necessita de trabalhar a forma como comunica. Leclerc falou como se tivesse sido designado líder. E não é assim, nem é o que está no contrato. Ainda é muito cedo na temporada para estas distinção. Tomar já a decisão, quando os dois pilotos ainda podem ser campeão, pode custar sair demasiado caro para a equipa", disse o canadiano, referindo-se ao que Charles Leclerc que, via rádio e durante a corrida, insistiu vários vezes para que o colocassem na frente de Sainz.

"Pediu uma informação e responderam-lhe: 'Foi dito a Sainz para aumentar o ritmo'. Isso devia ser suficiente, deviam acabar aí as mensagens via rádio. Não faz sentido fazer pressão, tudo sai cá para fora e isso não é bom para a Ferrari. Ele que o faça em privado depois da corrida", acrescentou.

Villeneuve disse ainda estar curioso como a forma como Sainz aguentará a pressão de lutar pelo título de campeão e, em tom bem-humorado, disse que a Ferrari deveria usar a asa dianteira danificada, porque foi nessas condições que Leclerc foi sempre muito rápido. E criticou ainda a estratégia da Ferrari por manter Leclerc com pneus duros.