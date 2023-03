Lappi surpreende e lidera Rali do México após primeiro dia de prova

Lappi terminou a jornada de sexta-feira com o tempo de 1:25.12 horas e 5,3 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que regressa ao campeonato após a vitória na ronda de abertura, em Monte Carlo. O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o terceiro

O piloto finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) lidera o Rali do México, terceira prova do Campeonato do Mundo, após a conclusão do primeiro dia de competição.

Lappi terminou a jornada de sexta-feira com o tempo de 1:25.12 horas e 5,3 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que regressa ao campeonato após a vitória na ronda de abertura, em Monte Carlo. O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o terceiro, a 30,1 segundos do líder.

O dia começou com uma avaria no turbo do Ford Puma do estónio Ott Tänak, líder do campeonato e que comandava a prova após vencer as duas super-especiais de quinta-feira.

Tänak perdeu mais de 12 minutos antes de conseguir chegar à assistência e terminou o dia no 18.º lugar, a mais de 14 minutos da liderança.

Assim, coube ao campeão em título, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), abrir as pistas mexicanas, com gravilha solta.

Rovanperä cedeu tempo em todos os troços, chegando ao final do dia no quinto lugar, a 59,7 segundos do comandante e já a 19,9 do quarto classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que também sofreu problemas mecânicos.

Lappi surpreendeu a concorrência, naquele que considerou "um dos melhores dias" da carreira, e aguentou as investidas de Ogier, que ao início da tarde chegou a estar a apenas 0,3 segundos do primeiro lugar.

"Esperava lutar pelos primeiros lugares, mas estar na liderança, em luta com o Séb [Ogier] nunca me passou pela cabeça", disse, no final, admitindo estar "surpreendido" com o resultado.

Os pilotos enfrentam este sábado a mais longa etapa da prova mexicana, que estava fora do calendário desde 2020, com um total de 126,52 quilómetros cronometrados, divididos por nove troços.