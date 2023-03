Lance Stroll e o toque com Alonso: "Vieram-me as lágrimas aos olhos"

O piloto canadiano da Aston Martin, correu condicionado no primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 da temporada depois de uma queda de bicicleta nas férias

Depois de um resultado impressionante no GP do Barém, Lance Stroll revelou ter derramado algumas lágrimas no início da corrida, depois de ter chocado com o carro do seu companheiro de equipa, Fernando Alonso. O canadiano da Aston Martin, recorde-se, partiu o pulso a andar de bicicleta durante as férias, o que fez colocar em causa o seu início de temporada.

Em declarações à Sky Sports F1, o piloto explicou o que sucedeu na largada da primeira corrida da temporada: "Eu estava por dentro, ao lado de Russell, a tentar ganhar a frente e acabei por travar tarde, só que o Fernando cortou atrás do Hamilton e fez com que ele parasse no meio da curva 4 e colidimos. Foi um momento terrível, especialmente tendo em consideração que o carro estava fantástico esta noite. Felizmente, não teve impacto e conseguimos fazer uma boa corrida. Os meus punhos estavam a 'queimar' depois disso, cheguei a derramar algumas lágrimas. O importante é que consegui continuar e fizemos uma boa corrida"

Sobre a lesão, Stroll deixou alguns detalhes, que foram, segundo o piloto, fundamentais para a rápida recuperação: "Foi uma altura horrível para ter um acidente de bicicleta. Os médicos diziam-me: Talvez lá para Austrália ou Baku... Estava muito difícil conseguir ver a luz ao fundo do túnel, mas tive uma equipa médica incrível que me ajudou neste processo"

O canadiano revelou ainda que o fator mais importante foi o osteopata, que esteve com ele "10 horas por dia".

Lance terminou o GP do Barém no sexto lugar e somou, juntamente com Alonso [terceiro lugar na geral], 23 pontos para a Aston Martin.