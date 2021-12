Lafiti fala do acidente que "ajudou" Verstappen a passar Hamilton

A entrada do Safety Car a seis voltas do final criou as condições para que Max Verstappen ultrapassasse Lewis Hamilton e se sagrasse campeão mundial de Fórmula 1.

Nicholas Latifi falou pela primeira vez do acidente que ditou o abandoni no GP de Abu Dhabi e colocou-o no papel de personagem central na definição do resultado da corrida e da temporada de Fórmula 1. Para desgraça de Lewis Hamilton e sorte de Maz Verstappen.

Recorde-se que a entrada do Safety Car a seis voltas do final criou as condições para que Max Verstappen ultrapassasse Lewis Hamilton e se sagrasse campeão mundial de Fórmula 1. Um protagonismo indesejado e do qual o piloto da Williams falou agora.

"Estávamos realmente lutar para ter aderência na sequência de curvas, e especialmente naquele ponto da pista em que saí. Foi uma curva complicada para mim durante todo o fim de semana. Com pneus sujos e ar sujo, cometi um erro", disse o canadiano.

"Naquela altura não estava ciente da situação da corrida. Obviamente que nunca foi minha intenção influenciar inadvertidamente. Cometi um erro e arruinei a minha própria corrida. Nunca foi minha intenção e só posso pedir desculpas por influenciar e criar uma oportunidade. Mas novamente, cometi um erro", acrescentou.

Recorde-se que no final da corrida de domingo, o diretor da Red Bull Racing, Christian Horner, "agradeceu" a Nicholas Latifi. "Precisávamos de algo dos deuses da corrida nas últimas 10 voltas. (...) Obrigada Nicholas Latifi pelo Safety Car".