KTM pretende juntar Miguel Oliveira e Pol Espargaró

Equipa austríaca vai abandonar a política de lançar jovens da formação no MotoGP e quer convencer Oliveira a ficar num projeto de quatro grandes pilotos, com Binder, Miller e Espargaró

A KTM ainda conta com Miguel Oliveira para as próximas temporadas, pois tem o piloto português incorporado num projeto de grandes pilotos, dispensando os dois "rookies" que este ano não têm obtido resultados, para colocar o almadense e o espanhol Pol Espargaró na equipa Tech3, enquanto a formação oficial terá Brad Binder e Jack Miller. É um elenco forte para atacar a última meta do construtor austríaco, lutar pelo título.

As pretensões dos austríacos ainda têm vários "ses", que começam pela saída de Jack Miller da Ducati, a mais próxima da resolução. O australiano vai ser substituído por Enea Bastianini na equipa de fábrica, que o pretende colocar na Pramac, mas com uma grande redução de salário. Aos 27 anos, e já na oitava época de MotoGP, Miller prefere regressar à KTM, pela qual foi segundo no Moto3, em 2014, tendo à espera um lugar na equipa principal, ao lado de Binder.

Quanto a Pol Espargaró, espanhol de 30 anos, foi quem mais desenvolveu a KTM de MotoGP, de 2017 a 2020, conseguindo seis terceiros lugares e nenhuma vitória. Contratado pela Honda, foi 12.º no ano passado e ocupa essa posição esta época, estando perto de ser dispensado, para dar lugar a Joan Mir, que procura equipa devido ao abandono da Suzuki.

O interesse em Espargaró é confirmado pelo responsável da KTM, Pit Beirer, que lembrou ao "Speedweek" ter sido "com a ajuda dele que chegamos onde estamos".

Beirer fala à publicação alemã das "habilidades excecionais desses candidatos", referindo-se aos quatro pilotos, o que confirma a intenção de formar um plantel com quatro consagrados e a dispensa dos rookies Remy Gardner, este afetado pelo corte de relações entre o seu empresário e a KTM, e Raúl Fernández, uma desilusão ao continuar sem pontos após oito corridas.

Faltará, para que tudo se concretize, convencer Miguel Oliveira a regressar à Tech3, mudança que o português para já recusou e tendo do seu lado um argumento irrefutável: não só é o único com quatro vitórias pela KTM, como também o que até agora triunfou mais vezes entre o quarteto pretendido.