KTM diz-se traída por Miguel Oliveira: "Mandou o pai falar com outras equipas"

No dia em que Jack Miller assinou pelo fabricante austríaco, o diretor de competição não descarta manter o português

Para os adeptos de Miguel Oliveira é completamente secundária a confirmação, esta quinta-feira, do contrato de duas épocas entre a Red Bull KTM Factory Racing e Jack Miller, o piloto australiano que abandona a Ducati e vai emparceirar com o sul-africano Brad Binder.

Montado o cenário, o português é um figurante à espera de resolver um futuro que, na opinião do diretor de competição do fabricante austríaco, está a ser feito à revelia. "Sentimo-nos um pouco enganados, ao verificar que um piloto conversa com outro chefe de equipa. Incomoda e chega a ser abuso de confiança", atirou Piet Beirer, destacando que o seu trabalho "é negociar com os melhores do paddock que estão livres para a nova temporada".

O patrão alemão não considera uma despromoção a ida de Oliveira para a KTM Tech 3, lembrando que na equipa satélite "venceu duas corridas [Estíria e Portugal, em 2020]", revelando ter oferecido "melhores condições financeiras". "O Miguel é meu amigo e da equipa, apesar de isolar-se e mandar o pai falar com outras equipas. Ainda acredito que fique connosco", lançou surpreendentemente.