Kristoffersson vence em Montalegre no arranque do Mundial de ralicrosse

O sueco conseguiu o melhor tempo logo na primeira manga de classificação (H1), depois de ter sido o mais rápido na SuperPole, uma volta individual cronometrada que inaugurou o fim de semana de competição na pista barrosã.

Johan Kristoffersson, pentacampeão do mundo de ralicrosse, sagrou-se hoje vencedor das duas primeiras mangas de classificação da jornada dupla do "World RX of Portugal", que decorre este fim de semana em Montalegre.

O piloto sueco da principal categoria da modalidade, World RX, Johan Kristoffersson (Volkswagen), não podia ter começado melhor a jornada inaugural do Mundial de Ralicrosse em Montalegre, no distrito de Vila Real.

Já o finlandês Niclas Grönholm (PWR) que, em 2022, se sagrou vencedor do World RX of Portugal na vila transmontana, não foi além do quinto lugar, tendo sido superado por Ole Christian Veiby (Volkswagen), e pela irmandade sueca, com Timmy Hansen (Peugeot 208) a conquistar o terceiro posto e Kevin Hansen (Peugeot 208) o quarto.

Sébastien Loeb (Lancia Delta Evo), que na primeira manga não foi além do sétimo posto, acabou por ser o mais rápido da primeira corrida da H2, superando Klara Andersson (PWR), segunda classificada, e conquistando o terceiro lugar na tabela final da manga.

Contudo, Kristoffersson assegurou o primeiro posto ao vencer a segunda corrida da H2, seguido de Grönholm, que operou uma grande recuperação e conseguiu superar Ole Christian Veiby (Volkswagen), ainda que não tenha conseguido destronar o norueguês do segundo lugar.

Contas feitas, o pentacampeão do mundo da modalidade avança para a terceira manga e provas pontuáveis, agendadas para domingo, ao "leme" da categoria, perseguido de perto por Veiby e Grönholm.

No campeonato da Europa FIA, disputado pelos pilotos portugueses, o bicampeão europeu Anton Marklund (Ford Fiesta) venceu a primeira manga da categoria RX1 (Supercars) e arrancou a ronda "lusa" no topo da tabela, superando o líder do "pelotão" Jānis Baumanis (Peugeot 208) que terminou a prova em quarto lugar, atrás de Enzo Ide (Audi S1), segundo, e de Tamás Kárai (Audi S1), terceiro.

Enquanto na segunda manga, sem surpresas, Marklund voltou a ser o mais rápido e Baumanis superou Ide, conquistando o segundo lugar, na terceira e última manga do dia, o sueco e o líder letão sofreram uma queda abrupta até ao sétimo e oitavo postos, respetivamente, numa ronda em que Sivert Svardal (Volkswagen) foi o mais rápido, seguido de Máté Benyó (Peugeout 208) e de Zoltán Koncseg (Audi A1), que completaram o pódio.

Já o português José Oliveira (Peugeot 208), o único a competir na categoria, terminou na 14.ª posição na segunda manga, depois de ter concluído a primeira no 16.º e último lugar. Já na terceira e última, não terminou a prova e acabou desclassificado.

Na Categoria RX3 (S1600), o líder Damian Litwinowicz (Audi A1) foi o mais rápido dos 19 pilotos em prova na H1, que decorreu sob chuva intensa, e o português Joaquim Machado (Audi A1) foi o melhor classificado do "leque" de pilotos nacionais, ficando em terceiro lugar, enquanto André Sousa (Audi A1) e Jorge Machado (Citroën C2) caíram para o fundo da tabela após desistência forçada.

Os portugueses acabariam por estar em destaque na segunda manga da categoria, numa recuperação surpreendente de André Sousa (Audi A1), que saltou para o primeiro posto da tabela, superando o líder polaco Damian Litwinowicz (Audi A1), num pódio que ficou preenchido com João Ribeiro (Audi A1), terceiro classificado, enquanto Jorge Machado (Citroën C2) escalou para um honroso sexto lugar.

À semelhança do que aconteceu na primeira manga, na H2, também António Sousa (Peugeot 208) também acabou traído pela "joker lap" e viu-se obrigado a desistir, tendo cumprido, apenas, duas das cinco voltas ao circuito.

Na terceira e última manga do dia, nova reviravolta: Nils Volland (Audi A1) foi o mais rápido, seguido do português João Ribeiro (Audi A1), enquanto o líder Damian Litwinowicz (Audi A1) não foi além do terceiro melhor tempo e André Sousa (Audi A1) caiu para o quinto posto da tabela.

No domingo, a ronda "lusa" arranca com a terceira manga do "World RX" e a quarta do europeu. As semi-finais e finais das diferentes categorias estão agendadas para a parte da tarde, altura em que serão conhecidos os líderes dos respetivos pelotões.